Русский
$ 27,73
33,51
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіона

5 травня, 15:28

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чемпіон світу з боксу за версією WBC назвав кілька причин, чому саме він кращий за Тайсона, Льюїса або Кличка

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що вважає себе найкращим боксером в історії. І навів аргументи.

Реклама

Читайте також: Старанні тренування, потужні удари? Дурниця! Ф'юрі розповів секрет свого успіху

"Ніколи не було такого боксера, як я. Роккі Марчіано, Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Кличко, Уайлдер, хто завгодно – ніхто з них ніколи не міг би змагатися зі мною.

На це є кілька причин. По-перше, ніхто з них не рухався по рингу, як я. По-друге, ні у кого не було такого підходу до боксу, як у мене. По-третє, у них ніколи не було такої трудової етики, як у мене. По-четверте, мене ніхто ніколи не переміг би. А знаєте чому? Я б ніколи цього не допустив" , – розповів Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналі The Schmo.

В тренді
МанСіті – ПСЖ: відео огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що Ф'юрі після перемоги над Володимиром Кличком впав у депресію, вживав наркотики і був позбавлений всіх чемпіонських поясів. Він кілька років не виходив у ринг, але потім успішно повернувся. Після декількох розігрівочних поєдинків переміг Деонтея Уайлдера і знову став чемпіоном світу. Тепер промоутери збираються організувати поєдинок Ф'юрі з Джошуа за звання абсолютного чемпіона. Нещодавно Майк Тайсон дав прогноз на бій Джошуа і Ф'юрі.

Реклама

На рахунку 32-річного Ф'юрі 30 перемог (в тому числі 21 нокаутом) і одна нічия в професійному боксі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Два любчики: Кличко поділився старою фотографією
Два любчики: Кличко поділився старою фотографієюБокс
Блискавичним нокаутом у першому раунді американець поклав суперника і завоював чемпіонський пояс
Блискавичним нокаутом у першому раунді американець поклав суперника і завоював чемпіонський поясБокс
Усик у розшитому золотому церковному вбранні нарвався на грубість: норм кімоно
Усик у розшитому золотому церковному вбранні нарвався на грубість: норм кімоноБокс
Хлопчик для биття: оприлюднені котирування на бій Ломаченко – Накатані
Хлопчик для биття: оприлюднені котирування на бій Ломаченко – НакатаніБокс
Кличко – провісник: Володимир програв Джошуа точно за своїм прогнозом
Кличко – провісник: Володимир програв Джошуа точно за своїм прогнозомБокс
Жертву Усика пограбували! Чісора на 8-й секунді поклав Паркера, але програв
Жертву Усика пограбували! Чісора на 8-й секунді поклав Паркера, але програвБокс

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти