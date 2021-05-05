Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіона

Чемпіон світу з боксу за версією WBC назвав кілька причин, чому саме він кращий за Тайсона, Льюїса або Кличка

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що вважає себе найкращим боксером в історії. І навів аргументи.

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"Ніколи не було такого боксера, як я. Роккі Марчіано, Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Кличко, Уайлдер, хто завгодно – ніхто з них ніколи не міг би змагатися зі мною.

На це є кілька причин. По-перше, ніхто з них не рухався по рингу, як я. По-друге, ні у кого не було такого підходу до боксу, як у мене. По-третє, у них ніколи не було такої трудової етики, як у мене. По-четверте, мене ніхто ніколи не переміг би. А знаєте чому? Я б ніколи цього не допустив" , – розповів Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналі The Schmo.

Нагадаємо, що Ф'юрі після перемоги над Володимиром Кличком впав у депресію, вживав наркотики і був позбавлений всіх чемпіонських поясів. Він кілька років не виходив у ринг, але потім успішно повернувся. Після декількох розігрівочних поєдинків переміг Деонтея Уайлдера і знову став чемпіоном світу. Тепер промоутери збираються організувати поєдинок Ф'юрі з Джошуа за звання абсолютного чемпіона. Нещодавно Майк Тайсон дав прогноз на бій Джошуа і Ф'юрі.

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На рахунку 32-річного Ф'юрі 30 перемог (в тому числі 21 нокаутом) і одна нічия в професійному боксі.