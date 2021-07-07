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Синові легендарного російського боксера вручили райдужний чемпіонський пояс

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 липня, 16:22
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Тім Цзю в третьому раунді нокаутував Стіва Парка і забрав два чемпіонські пояси за версіями WBO Global і IBF Australian
Тім Цзю з чемпіонськими поясами. Фото twitter.com/ItsTheBoxinNews
Тім Цзю з чемпіонськими поясами. Фото twitter.com/ItsTheBoxinNews

Австралійський боксер першої середньої ваги Тім Цзю провів бій проти співвітчизника Стіва Спарка і здобув перемогу нокаутом у третьому раунді. На кону в цьому поєдинку стояли титули WBO Global і IBF Australian.

Один з поясів виявився з райдужним забарвленням, яке асоціюється з представниками ЛГБТ.

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26-річний Цзю виграв 19 боїв в кар'єрі на професійному рингу з 19, з них 15 – нокаутом.

Тім – син легендарного російського боксера Кості Цзю. Дворазового чемпіона Європи та чемпіон світу серед любителів, абсолютного чемпіон світу серед професіоналів. Тім народився в Австралії, під прапором якої і виступає. Раніше ми розповідали про дітей, що не осоромили славу великих батьків.

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