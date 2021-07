Синові легендарного російського боксера вручили райдужний чемпіонський пояс

Австралійський боксер першої середньої ваги Тім Цзю провів бій проти співвітчизника Стіва Спарка і здобув перемогу нокаутом у третьому раунді. На кону в цьому поєдинку стояли титули WBO Global і IBF Australian.

#TszyuSpark Tszyu wins in Round 3 – drops Spark twice with body shots and ref stops fight pic.twitter.com/XxYMeRKTgi