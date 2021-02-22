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"Мене не обдуриш": чому син легендарного Цзю не боксує в Росії

22 лютого, 11:38

Олена Павлова Олена Павлова

Хоча Костя міг стати його представником на історичній батьківщині

У своєму останньому бою Тім Цзю вирубав суперника з Нової Зеландії Боуіна Морганана вечорі боксу в Параматте. І хлопець швидко набирає обертів. Але боксує тільки в Австралії, хоча став популярний на історичній батьківщині батька. І ось колишній абсолютний чемпіон з боксу Костя Цзю пояснив, чому його син не проводить бої в Росії.

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"Я можу його представляти в Росії, знаю, що потрібно. Зробіть пропозицію, від якого ми не відмовимося. Все дуже просто – у нього є хороший промоутер в Австралії, дуже хороший менеджер, відмінна команда. Я можу підключитися в будь-яку секунду, так як знаю внутрішню сторону бізнесу, мене не обдурити. Покажіть мені контракт в Росії. Я завжди говорив: зробіть мені пропозицію, від якого я не зможу відмовитися", – цитує Костю Цзю РЕН ТВ.

Відзначимо, що зараз на рахунку Тіма Цзю 17 перемог в 17 боях в професійному боксі.

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Сам Костя Цзю також відгукнувся про перемогу сина в першому раунді: "Думаю, Тім знайшов, як справлятися з тиском. На спині навіть написано "Цзю 2". Тиск величезнИЙ, очікування людей високі..."

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