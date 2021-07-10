Син знаменитого боксера потонув під час відпочинку

Син легендарного боксера Кріса Юбенка потонув в Дубаї. Він так само займався боксом, а нещодавно перейшов в MMA. У Себастьяна Юбенка залишилася дружина і місячна дитина

Себастьян і Кріс Юбенк-старший / Фото: Wikipedia, Twitter

Британський боксер Себастьян Юбенк, один з синів знаменитого боксера Кріса Юбенка, загинув під час відпочинку в Дубаї за кілька днів до свого 30-річчя. The Sun повідомив, що Себастьяна знайшли мертвим на пляжі після того, як він потонув.

Себастьян провів на професійному рингу два бої і обидва виграв, перш ніж перейти в ММА, де встиг провести лише один бій. У нього залишилася дружина Сальма і син Рахім, що з'явився на світ лише місяць тому.

Всього у Кріса Юбенк-старшого було чотири дитини – Кріс Юбенк-молодший, Себастьян, Емілі і Йосип.

Кріс Юбенк-старший виступав у середній, другий середній, напівважкій і першій важкій вагових категоріях. Він був чемпіоном світу за версією WBO в середній вазі і другій середній вазі. За свою кар'єру здобув 45 перемог і зазнав п'ять поразок, при цьому, він не програвав протягом перших 10 років в профі.

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