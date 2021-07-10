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Сын знаменитого боксера утонул во время отдыха

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июля, 08:34
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Сын легендарного боксера Криса Юбенка утонул в Дубае. Он так же занимался боксом, а недавно перешел в MMA. У Себастьяна Юбенка осталась жена и месячный ребенок
Себастьян и Крис Юбенк-старший
Себастьян и Крис Юбенк-старший / Фото: Wikipedia, Twitter

Британский боксер Себастьян Юбенк, один из сыновей знаменитого боксера Криса Юбенка, погиб во время отдыха в Дубае за несколько дней до своего 30-летия. The Sun сообщил, что Себастьяна нашли мертвым на пляже после того, как он утонул.

Себастьян провел на профессиональном ринге два боя и оба выиграл, прежде чем перейти в ММА, где успел провести только один бой. У него осталась жена Сальма и сын Рахим, появившийся на свет лишь месяц назад.

Всего у Криса Юбенка-старшего было четыре ребенка – Крис Юбенк-младший, Себастьян, Эмили и Иосиф.

Крис Юбенк-старший выступал в средней, второй средней, полутяжелой и первой тяжелой весовых категориях. Он был чемпионом мира по версии WBO в среднем весе и втором среднем весе. За свою карьеру одержал 45 побед и потерпел пять поражений, при этом, он не проигрывал на протяжении первых 10 лет в профи.

Ранее мы писали, что коронавирус убил бывшего чемпиона мира по боксу. Любимый боец президента умер в скорой. Бывший чемпион мира из ЮАР в первом полулегком весе 49-летний Лехлохоноло Ледваба не доехал даже до больницы. У любимого боксера Манделы осталось двое детей.

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