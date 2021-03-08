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Дружина Усика та її сексуальний фотограф похвалилися новими кадрами

8 березня, 12:57

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Катерина провела фотосесію перед Міжнародним жіночим днем

Останніми днями в соцмережах з'явилися нові фотографії дружини знаменитого українського боксера Олександр Усика. Катерина постає на них по-різному. Причому зазвичай вона публікує фото на своїй закритій сторінці в Instagram. Напередодні дружина Усика зачепила новим образом.

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Цього разу цілу порцію кадрів опублікувала фотограф Катерини. Останні з них з'явилися в Мережі минулої ночі.

На фотографіях дружина зіркового спортсмена постала в чорно-білому вбранні в домашній обстановці.

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Боксер розповідав, що погляди чоловіків на його дружину викликають у нього напади ревнощів.

До речі, фотограф Катерини – дуже приваблива дівчина. Олена Сергєєва опублікувала своє фото в напівоголеному вигляді і побажала подругам на 8 Березня багато подарунків і незабутніх емоцій.

Раніше дружина Усика похвалилася сексуальністю на Новий рік.

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Дивіться сюжет про ставлення до 8 Березня:

Читайте також: 5 оригінальних ідей подарунків до 8 Березня.

Згадаймо, як Олександр недавно кидав м'яч вагою 12 кг:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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