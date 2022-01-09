Ставлю на Усика гроші! Зірковий американець пророкує Ф'юрі фіаско

Американський боксер Стів Каннінгем пророкує Олександру Усику перемогу над Тайсоном Ф'юрі і готовий підтримати свій прогноз фінансово

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

У боксерському світі з новою силою заговорили про поєдинок Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за звання короля суперважкої ваги.

Це сталося після того, як авторитетний ресурс ESPN повідомив, що в інтересах Ентоні Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.

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Та й промоутер Ей-Джея Едді Гірн натякнув, що Джошуа просто не знає, як протистояти Усику у рингу.

Отже, якщо замість Джошуа Усик уже навесні поб'ється із Ф'юрі?

"Якщо бій Ф'юрі – Усик відбудеться, я поставлю свої гроші на Олександра, він буде великим андердогом, що зробить мій виграш ще соліднішим, – заявив каналу Intu Boxing колишній американський крузер і суперваж Стів Каннінгем. – Усик та його команда дуже розумні. Я не думаю, що вони дозволять Ф'юрі навалюватися на Олександра. Українець буде в русі, русі і ще раз русі. Його ліворукість створить Тайсону проблеми".

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

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Утім, Каннігем попереджає Усика про небезпечну рису Ф'юрі.

"Тайсон – як Флойд Мейвезер уз точки зору вміння пристосовуватися до суперників. У рамках правил це чи ні, але він робить все, що потрібно для перемоги. Згадайте, як він переключив передачі та нокаутував мене 2013-го", – каже Каннінгем.

Зазначимо, що сам Усик із задоволенням побився б із Ф'юрі, вже навіть сказавши, що цей бій цілком міг би відбутися у Саудівській Аравії.

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При цьому, за словами промоутера українця, Ф'юрі стане для Усика булочкою з корицею.