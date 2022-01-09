Джошуа відмовиться від реваншу з Усиком! Що налякало британця

Раніше ESPN спрогнозував, що реванш Усик – Джошуа не відбудеться 2022 року. Едді Гірн поділяє цю думку, але тільки в тому випадку, якщо Джошуа не буде готовим до ще одного поєдинку проти українця.
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Коментуючи пошуки нового тренера для Джошуа, Гірн зазначив, що це буде величезний ризик, адже до ймовірного бою залишається 12 тижнів, частина цього часу піде на знайомство з новим наставником.
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"Це величезний ризик, але якщо ви відчуваєте, що вам потрібні зміни, і ви більше не можете продовжувати в тому ж дусі, альтернатива набагато ризикованіша.
Якщо Ей-Джей не внесе жодних змін і його не влаштовуватиме підхід до реваншу, я відчуваю, що ми не повинні погоджуватися на цей реванш", – сказав Гірн, якого цитує mirror.co.uk.
Проте промоутер підтримує рішення Джошуа. Він вважає, що ключовим моментом у реванші проти Усика для Ентоні може стати психологічний комфорт під час підготовки.
До речі, раніше ми писали, що найкращий боксер світу готує Джошуа до реваншу. Легендарний Флойд Мейвезер приєднався до тренувального табору Ей-Джея та готовий допомогти другу повернути пояси у реванші з Усиком.