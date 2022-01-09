9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка ⚽ Рома - Ювентус: онлайн
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Джошуа відмовиться від реваншу з Усиком! Що налякало британця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 січня, 14:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Здається, прогноз про зрив реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа може втілитися у реальність. Про це заговорили не лише у ЗМІ, а й навіть промоутер британця
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Раніше ESPN спрогнозував, що реванш Усик – Джошуа не відбудеться 2022 року. Едді Гірн поділяє цю думку, але тільки в тому випадку, якщо Джошуа не буде готовим до ще одного поєдинку проти українця.

Читайте також: Усик влаштував бійку в Буковелі: його змели за 10 секунд (відео)

Реклама

Коментуючи пошуки нового тренера для Джошуа, Гірн зазначив, що це буде величезний ризик, адже до ймовірного бою залишається 12 тижнів, частина цього часу піде на знайомство з новим наставником.

"Це величезний ризик, але якщо ви відчуваєте, що вам потрібні зміни, і ви більше не можете продовжувати в тому ж дусі, альтернатива набагато ризикованіша.

Ентоні Джошуа шукає нового тренера Фото: Instagram

Якщо Ей-Джей не внесе жодних змін і його не влаштовуватиме підхід до реваншу, я відчуваю, що ми не повинні погоджуватися на цей реванш", – сказав Гірн, якого цитує mirror.co.uk.

Проте промоутер підтримує рішення Джошуа. Він вважає, що ключовим моментом у реванші проти Усика для Ентоні може стати психологічний комфорт під час підготовки.

Ентоні Джошуа потрібно повернути упевненість Фото: Wikipedia

До речі, раніше ми писали, що найкращий боксер світу готує Джошуа до реваншу. Легендарний Флойд Мейвезер приєднався до тренувального табору Ей-Джея та готовий допомогти другу повернути пояси у реванші з Усиком.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Дженоа

Сьогодні

19:30

Спеція

2.07

3.35

3.95

Рома

Сьогодні

19:30

Ювентус

3.50

3.30

2.25

Інтер

Сьогодні

21:45

Лаціо

1.40

5.20

7.80
Опитування
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
425
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
401
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
372
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
371
5
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
356
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
477
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
413
3
Ганна Сола Ганна Сола
374
4
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
370
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
350
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти