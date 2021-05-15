Сталь, а не м'язи! Кличко поділився крутим фото

Знаменитий український боксер Володимир Кличко підтримує себе у формі після завершення кар'єри і готовий в будь-який момент повернутися в ринг

Владимир Кличко не скучає на пенсії / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко вже кілька років, як завершив кар'єру. Але тримає боксер себе в прекрасній формі. У соцмережах 45-річний Володимир поділився фото, на якому він піднімає штангу.

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"Продовжуй качатися" , – підписав знімок в Instagram Кличко.

Кличко востаннє боксував в квітні 2017 року, коли програв Ентоні Джошуа нокаутом. На рахунку українця 64 перемоги (53 – нокаутом), і 5 поразок (4 – нокаутом). В минулому році Володимир Кличко був включений до Міжнародної зали слави боксу.

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