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Сталь, а не мышцы! Кличко поделился крутым фото

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
15 мая, 20:51
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Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко поддерживает себя в форме после завершения карьеры и готов в любой момент вернуться в ринг
Владимир Кличко не скучает на пенсии
Владимир Кличко не скучает на пенсии / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко уже несколько лет, как завершил карьеру. Но держит боксер себя в прекрасной форме. В соцсетях 45-летний Владимир поделился фото, на котором он поднимает штангу.

Читайте также, что Кличко – предсказатель: Владимир проиграл Джошуа точно по своему прогнозу.

"Продолжай качаться", – подписал снимок в Instagram Кличко.

В тренде

Кличко в последний раз боксировал в апреле 2017 года, когда проиграл Энтони Джошуа нокаутом. На счету украинца 64 победы (53 – нокаутом), и 5 поражений (4 – нокаутом). В прошлом году Владимир Кличко был включен в Международный зал славы бокса.

Смотрите, как Владимир Кличко проводил спарринг с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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