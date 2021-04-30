Кличко – предсказатель: Владимир проиграл Джошуа точно по своему прогнозу

Стало известно, что именно украинский боксер говорил в тайной записи – перед своим последним боем в Великобритании весной 2017 года

Интересная история из мира бокса увидела свет. Вчера исполнилось четыре года с того дня, как Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко. По этому поводу телеканал ВВС выпустил документальный фильм. В нем британский чемпион рассказал о том, как узнал о предсказании украинца на их противостояние.

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Сам Кличко-младший перед тем поединком рассказал на встрече с журналистами:

"Я записал свой прогноз на этот бой на флешку. Она будет вмонтирована в мой халат. Но не спрашивайте меня после боя о том, что на флешке. Посмотреть ее сможет только тот, кто купит халат на аукционе после боя. Все вырученные деньги я отправлю на благотворительные цели в фонд Кличко".

Несмотря на то, что "файт" прошел весной, халат продали лишь в декабре. Тогда на аукционе за него выручили 182 тысячи евро, пишет сайт "Трибуна". А то, что рассказал Владимир перед зарубой с Энтони, узнал Джошуа, который и изложил правду в документальном фильме:

"Владимир дал прогноз для украинского телевидения. Он сказал: "Я пойду вперед, пытаясь нокаутировать соперника, но во время одной из атак он поймает меня правой рукой и собьет с ног". Владимир – настоящий Мастер мистики. Некоторые его предсказания сбываются".

Заметим, на днях появилась информация, что Кличко может вернуться в ринг: промоутер назвал незавершенное дело.

Смотрите, как Владимир играл в хоккей минувшей зимой:

Владимир Кличко забрасывает шайбу