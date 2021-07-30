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Суперник Ломаченка вирішив зав'язати: Кемпбелл йде з боксу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
30 липня, 18:52
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Британський боксер-професіонал прийняв рішення завершити свою кар'єру
/ Фото: Instagram

Олімпійський чемпіон 2012 року, боксер-легковаговик Люк Кемпбелл вирішив "повісити рукавички на цвях". Суперник Василя Ломаченка в чемпіонському поєдинку 2019 року зважився на такий крок заради своїх дітей.

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/ Фото: Reuters

У своєму Instagram Люк Кемпбелл так прокоментував своє рішення:

"Після довгих роздумів я прийняв рішення, що зараз вдалий час, щоб повісити рукавички на цвях і піти з боксу. Останній рік у боксі дався мені важко. Через неймовірно довгий тренувальний табір я зміг лише кілька днів побути зі своєю новонародженою дитиною, а також провів Різдво далеко від близьких мені людей, перебуваючи на іншому кінці світу.

Саме в ці моменти ти усвідомлюєш, що по-справжньому важливо в житті. Я втілив свої мрії, і досяг куди більшого, ніж міг собі коли-небудь уявити.

Точно так само, як мій батько став свідком моїх найбільших звершень, мені б хотілося бути завжди поруч зі своїми дітьми, щоб побачити їх найбільші тріумфи"

Нагадаємо, що титульний поєдинок за три чемпіонські пояси між Василем Ломаченком та Люком Кемпбеллом відбувся в Лондоні в 2019 році. Тоді переконливу перемогу здобув український боксер одноголосним рішенням суддів.

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл
Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл / Фото: Reuters

Свій останній бій у професійній кар'єрі британець програв американцеві Райану Гарсії в січні цього року.

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