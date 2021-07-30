Соперник Ломаченко решил завязать: Кэмпбелл уходит из бокса

Британский боксер-профессионал принял решение завершить свою карьеру

Люк Кэмпбелл / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион 2012 года, боксер-легковес Люк Кэмпбелл решил "повесить перчатки на гвоздь". Соперник Василия Ломаченко в чемпионском поединке 2019 года решился на такой шаг ради своих детей.

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Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / Фото: Reuters

В своем Instagram Люк Кэмпбелл так прокомментировал свое решение:

"После долгих размышлений я принял решение, что сейчас подходящее время повесить перчатки на гвоздь и уйти из бокса. Последний год в боксе дался мне тяжело. Из-за невероятно долгого тренировочного лагеря я смог лишь несколько дней побыть со своим новорожденным ребенком, а также провел Рождество вдали от близких мне людей, находясь на другом конце света. Именно в эти моменты ты осознаешь, что по-настоящему важно в жизни. Я воплотил свои мечты, и достиг куда большего, чем мог себе когда-либо представить. Точно так же, как мой отец стал свидетелем моих величайших свершений, мне бы хотелось быть всегда рядом со своими детьми, чтобы увидеть их самые большие триумфы"

Напомним, что титульный поединок за три чемпионских пояса между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом состоялся в Лондоне в 2019 году. Тогда убедительную победу одержал украинский боксер единогласным решением судей.

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / Фото: Reuters

Свой последний бой в профессиональной карьере британец проиграл американцу Райана Гарсии в январе этого года.