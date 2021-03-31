Зніс щелепу і змусив викинути рушник! Безжальний нокаут від Цзю-молодшого

31 березня на арені Newcastle Entertainment Centre в австралійському Ньюкаслі син титулованого боксера Кості Цзю, Тім Цзю, здобув чергову дострокову перемогу. Австралієць, який набрав хід, не пошкодував Денніса Хогана, завершивши бій технічним нокаутом в п'ятому раунді. Раніше ми писали, чому син легендарного Цзю не боксує в Росії.

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26-річний Тім володів перевагою впродовж всього поєдинку і змусив кут Хогана викинути рушник, після того, як провів потужний аперкот лівої в щелепу. А заповнений глядачами зал просто божеволів.

У цьому бою Цзю захистив пояс WBO Global в першій середній ваговій категорії. Тепер австралієць отримав можливість оскаржити головний титул WBO, що належить 31-річному аргентинцеві Брайану Кастаньо. Також Цзю-молодший є чемпіоном Австралії і Азії за версією IBF. 26-річний спортсмен на професійному рингу здобув 18 перемог у 18 поєдинках (14 – нокаутом).

Реклама Тім Цзю – Денніс Хоган / Фото: Getty Images

У попередньому бою Тім Цзю вирубав суперника з Нової Зеландії Боуін Морганана вечорі боксу в Параматте. І треба відзначити, що хлопець поки боксує тільки в Австралії.

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