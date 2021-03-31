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Снес челюсть и заставил выбросить полотенце! Безжалостный нокаут от Цзю-младшего

31 марта, 16:20

Елена Павлова Елена Павлова

Теперь сын легендарного боксера получит титульный бой

31 марта на арене Newcastle Entertainment Centre в австралийском Ньюкасле сын титулованного боксера Кости Цзю, Тим Цзю, одержал очередную досрочную победу. Набравший ход австралиец не пожалел Денниса Хогана, завершив бой техническим нокаутом в пятом раунде. Ранее мы писали, почему сын легендарного Цзю не боксирует в России.

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26-летний Тим владел преимуществом на протяжении всего поединка и заставил угол Хогана выбросить полотенце, после того как провел мощнейший апперкот левой в челюсть. А заполненный зрителями зал просто сходил с ума.

В этом бою Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Теперь австралиец получил возможность оспорить главный титул WBO, принадлежащий 31-летнему аргентинцу Брайану Кастаньо. Также Цзю-младший является чемпионом Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).

Тим Цзю – Деннис Хоган
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Тим Цзю – Деннис Хоган / Фото: Getty Images

В предыдущем бою Тим Цзю вырубил соперника из Новой Зеландии Боуина Моргана на вечере бокса в Параматте. И надо отметить, что парень пока боксирует только в Австралии.

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боксер Тим Цзю видео нокаута
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