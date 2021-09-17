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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Занадто великий і сильний: Усику не залишають шансів проти Джошуа

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 вересня, 14:22
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Британський суперважковаговик Хосе Стюарт, який допомагав Ентоні Джошуа готуватися до бою проти Кубрата Пулєва, впевнений у перемозі свого співвітчизника над Олександром Усиком
Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Стюарт вважає перевагою Джошуа габарити і силу британця. Ентоні вище Усика на 7 см і важить на 10 кг більше. Втім, Олександр Красюк очікує, що Джошуа скине вагу.

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"Я бачу відмінний поєдинок. Усик – це вам не жарти. Він абсолютний чемпіон в крузервейті, також олімпійський золотий медаліст. Він нав'яже бій, але я можу уявити, як Ей-Джей зупиняє його в пізніх раундах.

Занадто великий, занадто сильний і у нього також є навички, щоб тіснити його. З Усиком не буде легко. Я уявляю, що він буде куражитися у рингу, але Джошуа його прибере", – цитує Стюарта vringe.com .

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