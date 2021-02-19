Розтовстілий Ф'юрі пірнув у крижане море, але Джошуа його жарт не зрозумів

Останнім часом практично не надходить новин про організацію мегабоя між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. Сторони ведуть переговори і вивчають попередній варіант контракту. Але Едді Гірн, промоутер Ентоні, вважає, що бій відбудеться не раніше літа – через чотири або навіть п'ять місяців. І тут тихі будні розбурхав "Циганський король", пірнувши в холодну зимову море.

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Тим часом, Майк Тайсон дав прогноз на бій Джошуа і Ф'юрі.

32-річний Ф'юрі знову розтовстів, проте не втратив бажання вражати оточуючих. Днями він стрибнув у холодну воду Ірландського моря. Надовго там Тайсон не затримався, але його вчинок викликав захоплення.

Ентоні Джошуа дізнався про купання майбутнього суперника від свого промоутера і відреагував на це спокійно. Слова Гірна призводить vringe :

"Почнемо з того, що Ф'юрі ніколи в житті не виглядав так, як, наприклад, Джошуа. Я спробував трохи пожартувати на цю тему і подзвонив Ентоні. Кажу йому: "Бачив? Ф'юрі стрибнув у море. Блін, та він виглядає точно так само, як і я". На що Джошуа відповів: "Я точно знаю, що проти мене вийде найкраща версія Ф'юрі. Тому на його зайву вагу увагу не звертаю".

Як бачимо, діяння Тайсона не викликати захоплення в таборі його опонента. І поки Ф'юрі розважається і живе собі на втіху, Джошуа не вилазить зі спортзалу. Гірн навіть пропонував підопічному відпочити, злітати в теплі краї, але той відмовився.

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Нещодавно величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року розсекретили в Британії.

Згадаймо, як Тайсон і його дружина проводили час на свіжому повітрі:

Тайсон Ф'юрі з дружиною Періс на узбережжі, поцілунок Відео: Instagram

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