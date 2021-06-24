Радий можливості перемогти Ломаченка: суперник українця дякує за шанс

Японський боксер Масаесі Накатані не очікував, що йому випаде шанс боксувати з таким боксером, як Василь Ломаченко. Проте, він упевнений в своїй перемозі над ексчемпіоном

Японський боксер Масайосі Накатані / Фото: Instagram

Суперник Василя Ломаченка японець Масаесі Накатані подякував Top Rank за шанс провести бій проти такого суперника, як українець. Проте, Накатані впевнений, що зможе перемогти Ломаченка. Раніше ми повідомляли, що в бою з Накатані Ломаченко буде рибалити.

"Я не очікував такого великого бою", – зізнався Накатани BoxingScene.com. – "Я був готовий прийняти будь-який бій, який Top Rank був готовий мені запропонувати. Вони знають, що я буду битися з ким завгодно, і я дуже радий можливості зустрітися з таким великим бійцем, як Василь Ломаченко, і перемогти його".

Раніше ми писали, що Ломаченко відкрив карти: чому український боксер погодився на бій з японцем. Український боксер Василь Ломаченко зізнався, чому вибрав у суперники бійця з Азії Масаесі Накатані і як на його рішення вплинув Теофімо Лопес.