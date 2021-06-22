"У бою з Накатані Ломаченко буде рибалити": менеджер українця здивував своєю заявою

Менеджер українського боксера Егіс Клімас заявив, що Ломаченко використовуватиме суперника, як приманку, щоб потім отримати хороший бій

На хорошу приманку Ломаченко ловить велику рибу / Фото: Instagram

Український боксер Василь Ломаченко, який раніше володів чемпіонськими поясами у трьох вагових категоріях, вже в суботу вночі вийде у ринг уперше після поразки від Теофімо Лопеса. Суперником нашого бійця буде японець Масайосі Накатані.

Менеджер українця Егіс Клімас перед поєдинком зробив цікаве порівняння.

"Ломаченко – це рибалка. Коли йому потрібно зловити велику рибу, то він спочатку кидає приманку. У бою з Накатані Ломаченко рибалить і кидає приманку. Йому не потрібен був легкий бій. Йому не потрібен поєдинок для повернення. Василь хоче показати, де його місце", – заявив Клімас.

Ломаченко і правда рибалка. Він дуже часто хвалиться уловом.

Нагадаємо, на рахунку Накатані 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника українця Теофімо Лопеса. Масайосі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Раніше з'явилася інформація, що за перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів.