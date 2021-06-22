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"У бою з Накатані Ломаченко буде рибалити": менеджер українця здивував своєю заявою

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 червня, 15:44
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Менеджер українського боксера Егіс Клімас заявив, що Ломаченко використовуватиме суперника, як приманку, щоб потім отримати хороший бій
На хорошу приманку Ломаченко ловить велику рибу
На хорошу приманку Ломаченко ловить велику рибу / Фото: Instagram

Український боксер Василь Ломаченко, який раніше володів чемпіонськими поясами у трьох вагових категоріях, вже в суботу вночі вийде у ринг уперше після поразки від Теофімо Лопеса. Суперником нашого бійця буде японець Масайосі Накатані.

Менеджер українця Егіс Клімас перед поєдинком зробив цікаве порівняння.

"Ломаченко – це рибалка. Коли йому потрібно зловити велику рибу, то він спочатку кидає приманку. У бою з Накатані Ломаченко рибалить і кидає приманку. Йому не потрібен був легкий бій. Йому не потрібен поєдинок для повернення. Василь хоче показати, де його місце", – заявив Клімас.

Ломаченко і правда рибалка. Він дуже часто хвалиться уловом.

Нагадаємо, на рахунку Накатані 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника українця Теофімо Лопеса. Масайосі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Раніше з'явилася інформація, що за перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів.

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2
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2
1:0
4
3
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2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
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2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
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4
2
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