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Ломаченко відкрив карти: чому український боксер погодився на бій з японцем

Олена Павлова Олена Павлова
23 червня, 12:00
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Український боксер Василь Ломаченко зізнався, чому вибрав у суперники бійця з Азії Масаесі Накатані і як на його рішення вплинув Теофімо Лопес
Василь Ломаченко готовий до бою
Василь Ломаченко готовий до бою / Фото: Top Rank Instagram

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який в ніч з 26 на 27 червня у США проведе поєдинок з японцем Масаесі Накатані, розповів, чому погодився на цей бій всупереч бажанню багатьох уболівальників. Раніше ми повідомляли, що в бою з Накатані Ломаченко буде рибалити.

"На цей бій мене надихнув той факт, що я втратив всі свої титули. Мені потрібно починати з нуля, і я хотів зустрітися з топпретендентом. Я не хотів битися зі зручним опонентом. Цей хлопець дав дуже важкий бій Теофімо Лопесу, і я добре підготувався до цього виклику", – сказав Ломаченко Boxing Scene

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото: Instagram

"Він сильний, дуже високий і довгорукий. У нього є досвід на топовом рівні, і він показав це в конкурентному бою з Лопесом і тим, як переміг Вердехо. Це ідеальний виклик для мене. Я завжди був націлений на те, щоб зустрічатися з опонентами найвищого рівня"

Нагадаємо, що в суботу вночі Василь вийде в ринг уперше після поразки від Теофімо Лопеса.

Японський боксер Масайосі Накатані
Японський боксер Масайосі Накатані / Фото: Instagram

Нагадаємо, що на рахунку Накатані 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника українця Теофімо Лопеса. Масаесі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Раніше з'явилася інформація, що за перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів.

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Г
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1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
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