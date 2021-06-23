Ломаченко відкрив карти: чому український боксер погодився на бій з японцем

Український боксер Василь Ломаченко зізнався, чому вибрав у суперники бійця з Азії Масаесі Накатані і як на його рішення вплинув Теофімо Лопес

Василь Ломаченко готовий до бою / Фото: Top Rank Instagram

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який в ніч з 26 на 27 червня у США проведе поєдинок з японцем Масаесі Накатані, розповів, чому погодився на цей бій всупереч бажанню багатьох уболівальників. Раніше ми повідомляли, що в бою з Накатані Ломаченко буде рибалити.

"На цей бій мене надихнув той факт, що я втратив всі свої титули. Мені потрібно починати з нуля, і я хотів зустрітися з топпретендентом. Я не хотів битися зі зручним опонентом. Цей хлопець дав дуже важкий бій Теофімо Лопесу, і я добре підготувався до цього виклику", – сказав Ломаченко Boxing Scene

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

"Він сильний, дуже високий і довгорукий. У нього є досвід на топовом рівні, і він показав це в конкурентному бою з Лопесом і тим, як переміг Вердехо. Це ідеальний виклик для мене. Я завжди був націлений на те, щоб зустрічатися з опонентами найвищого рівня"

Нагадаємо, що в суботу вночі Василь вийде в ринг уперше після поразки від Теофімо Лопеса.

Японський боксер Масайосі Накатані / Фото: Instagram

Нагадаємо, що на рахунку Накатані 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника українця Теофімо Лопеса. Масаесі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Раніше з'явилася інформація, що за перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів.