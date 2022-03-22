Вітання братам Кличкам та Україні. Легендарний Пак Мен з нами

Філіппінський боксер Менні Пакьяо разом із колегами висловили свою позицію з українським прапором в руках

Менні Пакьяо підтримав братів Кличків та Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Брати Клички продовжують виконувати свої обов'язки щодо оборони та функціональності Києва: Віталій, як міський голова столиці, керує діяльністю всіх служб міста, Володимир – допомагає волонтерством та веде інформаційну війну проти рашистів.

"Залізний Київ". Володимир та Віталій Кличко – у столиці України / Фото: Getty Images

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Легендарний боксер Менні Пакьяо підтримав Україну

Волею та відвагою українських легенд боксу захопився один з найкращих боксерів в історії Менні Пакьяо. Разом з чинним чемпіоном світу у напівлегкій вазі за версією WBC Марком Магсайо та колегами, спортсмени взяли до рук український прапор. Таким чином філіппінські боксери висловили свою позицію на підтримку України, яка захищається вже понад три тижні від настання орків.

У короткому повідомлення зі словами підтримки України, спортсмени передали вітання братам Кличкам із закликом залишатися сильними у боротьбі проти Росії.

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Спортивний світ солідарний з українським народом, особливо ті, хто пов'язаний з Україною. Зокрема Паулу Фонсека разом із дружиною Катериною, яка народилася в українському Донбасі, підтримує нашу країну та у всіх своїх професійних виступах говорить про ситуацію в Україні.