Трагічні події руйнують Україну! Екс-тренер Шахтаря обурений діями окупантів

Три роки в Україні на чолі донецького Шахтаря подарували Паулу Фонсеке неймовірні враження про нашу країну та культуру. Тут він знайшов своє кохання Катерину, родичі якої продовжують перебувати в Україні та страждати від військового вторгнення.
Разом із дружиною португальський фахівець активно підтримують українських громадян. Фонсека користується будь-якою можливістю повідомити своїх співвітчизників і весь світ про те, що відбувається в Україні. Виступ на форумі португальських тренерів у місті Лейрія, екс-наставник гірників закінчив словами про реалії в Україні, повідомляє Record.
"Дуже складно. Те, що там відбувається – трагедія. Люди не можуть виїхати, деякі у дуже тяжкій ситуації. Люди, які працювали зі мною. Вони намагаються врятуватися від війни, але це дуже тяжко.
Я був у Шахтарі три роки, цього року я повернувся жити до України. Час, коли я там жив, був досить важким, але ще важче було дивитися, що відбувається, як руйнують країну та вбивають безневинних людей. Там мої друзі, а допомогти їм було неможливо.
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