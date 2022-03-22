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Трагічні події руйнують Україну! Екс-тренер Шахтаря обурений діями окупантів

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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22 березня, 11:16
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Паулу Фонсека виступив перед португальськими колегами і торкнувся болючої для його сім'ї теми – війни в Україні
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Три роки в Україні на чолі донецького Шахтаря подарували Паулу Фонсеке неймовірні враження про нашу країну та культуру. Тут він знайшов своє кохання Катерину, родичі якої продовжують перебувати в Україні та страждати від військового вторгнення.

Разом із дружиною португальський фахівець активно підтримують українських громадян. Фонсека користується будь-якою можливістю повідомити своїх співвітчизників і весь світ про те, що відбувається в Україні. Виступ на форумі португальських тренерів у місті Лейрія, екс-наставник гірників закінчив словами про реалії в Україні, повідомляє Record.

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"Дуже складно. Те, що там відбувається – трагедія. Люди не можуть виїхати, деякі у дуже тяжкій ситуації. Люди, які працювали зі мною. Вони намагаються врятуватися від війни, але це дуже тяжко.

Я був у Шахтарі три роки, цього року я повернувся жити до України. Час, коли я там жив, був досить важким, але ще важче було дивитися, що відбувається, як руйнують країну та вбивають безневинних людей. Там мої друзі, а допомогти їм було неможливо.

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Світовий спортивний бомонд поєднався для допомоги України. Щоб посилити інформаційну війну, легендарний англійський футболіст Девід Бекхем віддав свою сторінку до Instagram із понад 70 мільйонами підписників лікарю з Харкова, яка розповіла на весь світ про умови роботи українських медиків.

Девід Бекхем показав роботу харківського перинатального центру у підвалі
Девід Бекхем показав роботу харківського перинатального центру у підвалі

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Вони нас підтримали
легенди спорту

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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Сергій Стаховский
Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
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