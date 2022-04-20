Підлості немає межі. "Влада" Криму позбавляє Усика всіх нагород

Так званий голова держради Криму Володимир Константинов, який погрожував Олександру Усику позбавленням усіх нагород, таки зробив підлий вчинок.
Самопроголошена влада Криму позбавила Олександра Усика нагороди "За вірність обов'язку", пояснивши це в офіційній заяві:
Далі по темі
"Пропонується позбавити ряд осіб, раніше відзначених нагородами Автономної республіки Крим, нагород у зв'язку з веденням ними активної антиросійської діяльності та втратою морального права на носіння нагород та відзнак Автономної республіки Крим, які прирівняні до державних нагород Республіки Крим."
Нагадаємо, що в перші дні війни чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі повернувся до України та вступив до тероборони Києва для захисту столиці від окупантів. Така діяльність Усика і розлютила кримську "владу".
Окрім українського чемпіона, нагороди були позбавлені й інші відомі особи: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Інна Бордюг (Злата Огневич), Сергій Куніцин, Микола Балан.
Про Крим та його окупацію у 2014 році заговорила дружина Олександра Усика.