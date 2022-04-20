Подлости нет предела. "Власти" Крыма лишают Усика всех наград

Так называемый глава госсовета Крыма Владимир Константинов, который угрожал Александру Усику лишением всех наград, таки сделал подлый поступок.
Самопровозглашенная власть Крыма лишила Александра Усика награды "За верность долгу", объяснив это в официальном заявлении:
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"Предлагается лишить ряд лиц, ранее отмеченных наградами Автономной республики Крым, наград в связи с ведением ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград и знаков отличия Автономной республики Крым, которые приравнены к государственным наградам Республики Крым."
Напомним, что в первые дни войны чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева для защиты столицы от оккупантов. Такая деятельность Усика и разозлила крымскую "власть".
Кроме украинского чемпиона, наград были лишены и другие известные личности: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Инна Бордюг (Злата Огневич), Сергей Куницын, Николай Балан.
О Крыме и его оккупации в 2014 году заговорила жена Александра Усика.