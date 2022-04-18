Крим тоді просто злили! Усик – про анексію півострова

Дружина українського боксера Катерина Усик порівняла напад Путіна на Крим у 2014 році та всю Україну зараз

Олександр Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram

Вже майже два місяці Україна живе в умовах повномасштабної війни через фашистські дії Путіна та його армії на нашій території. Росіяни бомблять наші міста та вбивають мирне населення.

Світ спорту згуртувався навколо агресора, а одним із найзапекліших противників Росії є дружина Олександра Усика. Катерина часто постить в Instagram свої думки про війну та інформує світ про звірства російської армії.

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Свою думку про повномасштабне вторгнення дружина чемпіона світу за версією WBA, WBO та IBF у надважкій вазі висловила для сайту Fanday. Дівчина пояснила, у чому різниця між захопленням Криму у 2014 році та атакою на всю Україну.

"Коли за пару днів до початку війни я побачила виступ президента-агресора, то зрозуміла – щось буде. Якщо це падло вчепилося, воно вже не відчепиться. Але, як і всі нормальні люди, я не припускала, що в таких масштабах Шарахати по всій Україні — це просто піде! Давайте чесно, раніше у на було кілька шанувальників Путіна. Я маю на увазі людей ще із пострадянського простору. Але навіть ці люди його не прийняли, бо він прийшов надто агресивно.

Олександр Усик зі своєю дружиною Катериною

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Не так, як у Криму. У Криму ми навіть не помітили, що він прийшов. Я жодного разу не бачила зелених чоловічків. Думаю, що Крим тоді просто злили, тож не було опору. А ось у Донецьку та Луганську люди вже відбивалися, наскільки вистачало сил".

Зазначимо, що Олександр та Катерина родом із Криму та довгий час жили там навіть після анексії півострова. Боксер довгий час уникав називати автономну республіку частиною України. Втім, Катерина пояснила таку поведінку Усика у питанні Криму.