Пив горілку і закушував ікрою: бій Мейвезера і блогера скасований, але боєць не особливо готувався

Поєдинок між легендою американцем Флойдом Мейвезером і популярним блогером Логаном Полом, який був запланований на 20 лютого, офіційно скасований. Раніше стало відомо, що 43-річний Мейвезер одружується зі стриптизеркоюзі свого клубу в Лас-Вегасі.

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Як повідомляє TMZ, причиною скасування поєдинку стала пандемія коронавірусу. Очікується, що найбагатший боксер в історії повернеться в ринг заради бою з YouTube-блогером, але пізніше.

Цікаво, що під час підготовки до бою Флойд пив російську горілку і закушував її млинцями з чорною ікрою.

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25-річний Пол дебютував на рингу в листопаді 2019 року. Він поступився блогеру KSI роздільним рішенням суддів. При цьому на YouTube-канал Пола підписано понад 20 млн користувачів.

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Останній раз 43-річний "Манні" бився два роки тому. У грудні 2018 року Мейвезер у виставковому поєдинку переміг японського кікбоксера Теншіна Насукаву. Бій проходив за правилами боксу. Мейвезер здобув перемогу нокаутом вже в першому раунді. За цей поєдинок Флойд заробив 9 мільйонів доларів.

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У серпні 2017 року Лас-Вегасі в бою за правилами боксу Флойд Мейвезер нокаутував ірландця Конора Макгрегора. Ця перемога стала для нього 50-ю в серії з 50 боїв на професійному ринзі. Це був останній офіційний поєдинок в кар'єрі екс-чемпіона світу в п'яти вагових категоріях.

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