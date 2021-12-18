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Паркер – Чісора: де дивитися бій за вихід на Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
18 грудня, 19:56
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Увечері в суботу, 18 грудня, у Манчестері поб'ються новозеландець Джозеф Паркер та британець Дерек Чісора – переможець цього бою в майбутньому може вийти проти Олександра Усика
Паркер vs Чісора
Паркер vs Чісора / Фото: Reuters

18 грудня на рингу "Манчестер Арени" відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане реванш колишнього чемпіона світу у надважкій вазі новозеландця Джозефа Паркера та експретендента з Великої Британії Дерека Чісори. На кону – інтерконтинентальний пояс за версією WBO.

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КОЛИ ПОЧАТОК БОЮ

Старт головної події вечора у Манчестері, поєдинку Паркер – Чісора, планується в ніч із суботи, 18 грудня, на неділю, 19 грудня – о 00:00 за Києвом.

ХТО ПОКАЖЕ БІЙ

Пряму трансляцію бою Джозеф Паркер – Дерек Чісора здійснить стрімінг DAZN.

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ПОПЕРЕДНІЙ БІЙ

Суперники зустрічалися у Манчестері 1 травня. Тоді роздільним рішенням суддів переміг Паркер.

ПРОГНОЗ НА БІЙ

Фаворитом поєдинку 18 грудня аналітики букмекерських контор називають Джозефа Паркера. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на перемогу Дерека Чісори – 3.30, на нічию – 21.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

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  • виграш Паркера – 68%
  • виграш Чісори – 28%
  • нічия – 4%

При цьому аналітики схиляються до того, що бій радше триватиме усі 12 раундів (коефіцієнт 1,64), ніж завершиться достроково (2.17).

СТАТИСТИКА БОКСЕРІВ

У 29-річного новозеландця Джезефа Паркера – 31 бій на профі-рингу: 29 перемог (21 нокаутом) та 2 поразки за очками від Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта.

37-річний британець Дерек Чісора на прізвисько Війна виграв 32 бої (23 нокаутом) та програв 11 поєдинків (3 нокаутом). Зазначимо, що Чісору перемагали всі топи – Тайсон Ф'юрі (двічі), Роберт Хеленіус, Віталій Кличко, Девід Хей, Кубрат Пулєв, Ділліан Вайт, Олександр Усик.

Усик переміг Чісору минулої осені
Усик переміг Чісору минулої осені

Проте Чісора залишається цікавим публіці, будучи одним із найвидовищніших і найскандальніших бійців. Варто лишень згадати, як він на дуелі поглядів відважив ляпас Віталію Кличку.

Додамо, що переможець поєдинку Паркер – Чісора отримає підстави у майбутньому претендувати на бій із чемпіоном WBA/WBO/IBF у надважкій вазі Олександром Усиком, хоча, ймовірно, буде не першим кандидатом на зустріч із українцем.

Олександр Усик і його трофеї
Олександр Усик і його трофеї / Фото: REUTERS

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