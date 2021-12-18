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Паркер – Чисора: где смотреть бой за выход на Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
18 декабря, 19:56
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Вечером в субботу, 18 декабря, в Манчестере подерутся новозеландец Джозеф Паркер и британец Дерек Чисора – победитель этого боя в будущем может выйти против Александра Усика
Паркер vs Чисора
Паркер vs Чисора / Фото: Reuters

18 декабря на ринге "Манчестер Арены" пройдет вечер бокса, главным событием которого станет реванш бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера и экс-претендента из Великобритании Дерека Чисоры. На кону – интерконтинентальный пояс по версии WBO.

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КОГДА НАЧАЛО БОЯ

Старт главного события вечера в Манчестере, поединка Паркер – Чисора, планируется в ночь с субботы, 18 декабря, на воскресенье, 19 декабря – в 00:00 по Киеву.

КТО ПОКАЖЕТ БОЙ

Прямую трансляцию боя Джозеф Паркер – Дерек Чисора осуществит стриминг DAZN.

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ПРЕДЫДУЩИЙ БОЙ

Соперники встречались в Манчестере 1 мая. Тогда раздельным решением судей победил Паркер.

ПРОГНОЗ НА БОЙ

Фаворитом поединка 18 декабря аналитики букмекерских контор называют Джозефа Паркера. На его победу установлен коэффициент 1.36, на победу Дерека Чисоры – 3.30, на ничью – 21.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

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  • выигрыш Паркера – 68%
  • выигрыш Чисоры – 28%
  • ничья – 4%

При этом аналитики склоняются к тому, что бой, скорее, продлится все 12 раундов (коэффициент 1,64), чем завершится досрочно (2.17).

ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ

У 29-летнего новозеландца Джезефа Паркера – 31 бой на профи-ринге: 29 побед (21 нокаутом) и 2 поражения по очкам от Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

37-летний британец Дерек Чисора по прозвищу Война выиграл 32 боя (23 нокаутом) и проиграл 11 поединков (3 нокаутом). Отметим, что Чисору побеждали все топы – Тайсон Фьюри (дважды), Роберт Хелениус, Виталий Кличко, Дэвид Хэй, Кубрат Пулев, Диллиан Уайт, Александр Усик.

Усик победил Чисору прошлой осенью
Усик победил Чисору прошлой осенью

Тем не менее Чисора остается интересным публике, являясь одним из самых зрелищных и скандальных бойцов. Достаточно хотя бы вспомнить, как он на дуэли взглядов отвесил пощечину Виталию Кличко.

Добавим, что победитель поединка Паркер – Чисора получит основания в будущем претендовать на бой с чемпионом WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком, хотя, вероятно, будет не первым кандидатом на встречу с украинцем.

Александр Усик и его трофеи
Александр Усик и его трофеи / Фото: REUTERS

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