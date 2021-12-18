Паркер – Чисора: где смотреть бой за выход на Усика

18 декабря на ринге "Манчестер Арены" пройдет вечер бокса, главным событием которого станет реванш бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера и экс-претендента из Великобритании Дерека Чисоры. На кону – интерконтинентальный пояс по версии WBO.
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КОГДА НАЧАЛО БОЯ
Старт главного события вечера в Манчестере, поединка Паркер – Чисора, планируется в ночь с субботы, 18 декабря, на воскресенье, 19 декабря – в 00:00 по Киеву.
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КТО ПОКАЖЕТ БОЙ
Прямую трансляцию боя Джозеф Паркер – Дерек Чисора осуществит стриминг DAZN.
ПРЕДЫДУЩИЙ БОЙ
Соперники встречались в Манчестере 1 мая. Тогда раздельным решением судей победил Паркер.
ПРОГНОЗ НА БОЙ
Фаворитом поединка 18 декабря аналитики букмекерских контор называют Джозефа Паркера. На его победу установлен коэффициент 1.36, на победу Дерека Чисоры – 3.30, на ничью – 21.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:
- выигрыш Паркера – 68%
- выигрыш Чисоры – 28%
- ничья – 4%
При этом аналитики склоняются к тому, что бой, скорее, продлится все 12 раундов (коэффициент 1,64), чем завершится досрочно (2.17).
ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ
У 29-летнего новозеландца Джезефа Паркера – 31 бой на профи-ринге: 29 побед (21 нокаутом) и 2 поражения по очкам от Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.
37-летний британец Дерек Чисора по прозвищу Война выиграл 32 боя (23 нокаутом) и проиграл 11 поединков (3 нокаутом). Отметим, что Чисору побеждали все топы – Тайсон Фьюри (дважды), Роберт Хелениус, Виталий Кличко, Дэвид Хэй, Кубрат Пулев, Диллиан Уайт, Александр Усик.
Тем не менее Чисора остается интересным публике, являясь одним из самых зрелищных и скандальных бойцов. Достаточно хотя бы вспомнить, как он на дуэли взглядов отвесил пощечину Виталию Кличко.
Добавим, что победитель поединка Паркер – Чисора получит основания в будущем претендовать на бой с чемпионом WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком, хотя, вероятно, будет не первым кандидатом на встречу с украинцем.