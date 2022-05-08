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Зрікся Росії. Як Бівол оминув заборону Кличка

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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8 травня, 22:23
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Росіянину Дмитру Біволу дозволили вийти в ринг із найкращим боксером світу, але для цього йому довелося відмежуватися від країни-агресора
Дмитро Бівол
Дмитро Бівол / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBA Super у напівважкій вазі Дмитро Бівол сенсаційно переміг Сауля Альвареса та захистив свій титул. Однак цей поєдинок міг і не відбутися. Насамперед через військову агресію Росії, кольори якої представляє Бівол.

З яких причин Дмитру Біволу дозволили провести бій із абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, розповів президент WBC Ukraine Микола Ковальчук.

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"Я дзвонив по телефону голові WBC Мауріс Сулейману. Кажу: "Дивись, не можна бути вибірковим у санкціях".

Він відповідає: "Тому ми й забороняємо всім російським боксерам і так далі, так далі".

Кажу: "Ну, Бівол – російський? Російський. Чому тоді дозволили?"

Він каже: "Це не WBC, а WBA. По-друге, ми чітко знаємо та вивчали риторику Бівола про війну в Україні. Він не належить до товаришів, як Повєткін, Лебедєв, Кудряшов, Пиріг та інша нечисть. Він критикує війну", – сказав Ковальчук в інтерв'ю YouTube каналу Сергія Долбілова.

Зазначимо, що коли на бій з Канело виходив Бівол, його представили як "боксера з Каліфорнії". Крім того, під час виходу спортсмена на ринг тунель підсвічувався у кольорах прапора Киргизстану – батьківщини Бівола.

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Раніше ми повідомляли, що Дмитро Бівол образився на Володимира Кличка за його заклик скасувати бій із Альваресом. Тоді росіянин повторював як мантру – "спорт має бути поза політикою".

Бівол образився на Володимира Кличка
Бівол образився на Володимира Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні

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