Зрікся Росії. Як Бівол оминув заборону Кличка

Чемпіон світу за версією WBA Super у напівважкій вазі Дмитро Бівол сенсаційно переміг Сауля Альвареса та захистив свій титул. Однак цей поєдинок міг і не відбутися. Насамперед через військову агресію Росії, кольори якої представляє Бівол.

З яких причин Дмитру Біволу дозволили провести бій із абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, розповів президент WBC Ukraine Микола Ковальчук.

Зазначимо, що коли на бій з Канело виходив Бівол, його представили як "боксера з Каліфорнії". Крім того, під час виходу спортсмена на ринг тунель підсвічувався у кольорах прапора Киргизстану – батьківщини Бівола.

The champion @bivol_d makes his way to the ring. #CaneloBivol pic.twitter.com/wEXLWmtezJ