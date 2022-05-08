Отрекся от России. Как Бивол обошел запрет Кличко

Россиянину Дмитрию Биволу позволили выйти в ринг с лучшим боксером мира, но для этого ему пришлось отмежеваться от страны-агрессора

Дмитрий Бивол / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сенсационно победил Сауля Альвареса и защитил свой титул. Однако этот поединок мог и не состояться. В первую очередь из-за военной агрессии России, цвета которой представляет Бивол.

По каким причинам Дмитрию Биволу разрешили провести бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, рассказал президент WBC Ukraine Николай Ковальчук.

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"Я звонил по телефону главе WBC Маурисио Сулейману. Говорю: "Смотри, нельзя быть выборочным в санкциях". Он отвечает: "Поэтому мы и запрещаем всем российским боксерам и так далее, так далее". Говорю: "Ну, Бивол – русский? русский. Почему тогда разрешили?" Он говорит: "Это не WBC, а WBA. Во-вторых, мы четко знаем и изучали риторику Бивола о войне в Украине. Он не принадлежит к товарищам, как Поветкин, Лебедев, Кудряшов, Пирог и прочая нечисть. Он критикует войну", – сказал Ковальчук в интервью YouTube каналу Сергея Долбилова.

Отметим, что когда на бой с Канело выходил Бивол, его представили, как "боксера из Калифорнии". Кроме того, во время выхода спортсмена на ринг туннель подсвечивался в цветах флага Кыргызстана – родине Бивола.

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Ранее мы сообщали, что Дмитрий Бивол обиделся на Владимира Кличко за его призыв отменить бой с Альваресом. Тогда россиянин повторял как мантру – "спорт должен быть вне политики".