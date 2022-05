Отрекся от России. Как Бивол обошел запрет Кличко

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сенсационно победил Сауля Альвареса и защитил свой титул. Однако этот поединок мог и не состояться. В первую очередь из-за военной агрессии России, цвета которой представляет Бивол.

По каким причинам Дмитрию Биволу разрешили провести бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, рассказал президент WBC Ukraine Николай Ковальчук.

Отметим, что когда на бой с Канело выходил Бивол, его представили, как "боксера из Калифорнии". Кроме того, во время выхода спортсмена на ринг туннель подсвечивался в цветах флага Кыргызстана – родине Бивола.

