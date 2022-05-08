Сокрушительный удар по амбициям. Альварес проиграл Биволу

12-раундовый чемпионский поединок завершился победой россиянин единогласным решение судей

Альварес проиграл Биволу решением судей / Фото: REUTERS

В ночь с 7 на 8 мая в Лас-Вегасе состоялся масштабный вечер бокса. Главным поединком стало противостояние между чемпионом WBA Super в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и претендентом на пояс Саулем Альваресом.

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Бой продлился все 12-раундов. И решать судьбу чемпионского пояса взялись судьи поединка. Все арбитры единогласно отдали победу российскому боксеру Дмитрию Биволу с одинаковым счетом 115:113. Это третья защита титула WBA Super в полутяжелом весе

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Дмитрий Бивол продолжает носить статус непобежденного. Он выиграл свой 20-й бой в профессиональной карьере.

Сауль Альварес при своих 57 победа в разных весовых категория на профи-ринге, спустя 9 лет снова проиграл. В 2013 году мексиканец также уступил легендарному Флойду Майвезеру-младшему.

Свое поражение Канело прокомментировал лаконично и намекнул на реванш:

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"Я проиграл сегодня, а он выиграл. Никаких оправданий. Так бывает в боксе, ты выиграешь и проиграешь. Он отличный боец. Разумеется, я хочу реванш. Это не закончится таким образом"

Перед боем Сауль Альварес заявлял об амбициях провести бой против украинца Александра Усика, но после такого результат Канело точно задумается о целесообразности поединка против супертяжа.