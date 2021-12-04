Майк Тайсон проти Тайсона Фьюрі: озвучено прогноз на бій століття

Боб Арум, співпромоутер чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, переконаний, що його підопічний переміг би легендарного Майка Тайсона – навіть у найкращі роки останнього

Тайсон Ф'юрі vs Майк Тайсон / Фото: YouTube

Тайсон Ф'юрі готується побитися навесні проти Олександра Усика або Ділліана Вайта.

А уболівальників тим часом продовжує мучити питання – а що, якби Тайсон Ф'юрі зійшовся в рингу з піковим Майком Тайсоном, на честь якого, власне, було названий. Хто кого?

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Нині Циганському королю – 33 роки, Залізному Майку – 55.

Але йдеться, звісно ж, про гіпотетичну битву Ф'юрі проти молодого Майка.

Незважаючи на нереальність такого протистояння, на це запитання відповів легендарний 89-річний промоутер Боб Арум, який нині займається справами Ф'юрі.

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"Уболівальники полюбляють міфічні поєдинки. Ф'юрі проти пікового Майка Тайсона? Переможець очевидний. Тайсон Ф'юрі побив би Майка, тому що він значно більший. Ну що б зробив Майк Тайсон? Підстрибнув би і вдарив по обличчю Ф'юрі?"

"Нинішні суперважі вищі і моторніші, ніж раніше. Дрібніший Майк Тайсон не зміг би скласти конкуренцію Ф'юрі", – сказав Боб Арум у коментарі talkSPORT.

Майк Тайсон / Фото: Reuters

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

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Раніше про можливий поєдинок із Майком Тайсоном висловився Олександр Усик.

"Треба визнати, що Майк має фантастичний вигляд, скинув вагу, щасливий. Але я не думаю, що бився б із ним. Я б краще по-дружньому його обійняв", – сказав Усик.

Олександр Усик і Майк Тайсон / Фото: Reuters

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