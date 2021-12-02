Усик поб'ється із Ф'юрі уже навесні

Для цього табором Циганського короля мають бути запропоновані правильні гроші двом боксерам – Ентоні Джошуа та самому Олександру Усику

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що його підопічний може побитися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті вже навесні 2022 року.

Для цього табір Тайсона Фьюрі має запропонувати гідні гроші як Джошуа, який має право на реванш з Усиком, так і самому Усику.

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Вочевидь, у випадку з Усиком Красюк має на увазі, що це не має бути розподіл гонорарів у співвідношенні 80 на 20 на користь Ф'юрі, яке раніше не влаштувало Ділліана Вайта.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

"Розмови про те, що Джошуа відійде убік, тривають із часів перемоги Ф'юрі над Вайлдером. Я чув, що Джошуа розгляне пропозицію про відступні, якщо гроші будуть правильними, оскільки він відчуває повагу до суперважкого дивізіону і готовий дозволити провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона".

"Усік каже, що в наступному бою він може побитися з Ф'юрі, якщо пропозиція буде правильною і якщо Джошуа дозволить це зробити", – сказав Олександр Красюк у коментарі Sky Sports.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

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Іншими словами, Усик погодиться на весняний бій із Ф'юрі, якщо зможе заробити за нього більше, ніж за реванш із Джошуа.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, за вересневий бій із Джошуа, за даними ЗМІ, Усик міг заробити близько 18 млн доларів.

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За реванш ця сума має помітно зрости, оскільки розподіл виручки буде не з перекосом убік британця, а 50 на 50.