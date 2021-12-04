Майк Тайсон против Тайсона Фьюри: озвучен прогноз на бой века

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, уверен, что его подопечный победил бы легендарного Майка Тайсона – даже в лучшие годы последнего

Тайсон Фьюри vs Майк Тайсон / Фото: YouTube

Тайсон Фьюри готовится подраться весной против Александра Усика либо Диллиана Уайта.

А болельщиков тем временем продолжает мучить вопрос – а что, если бы Тайсон Фьюри схлестнулся в ринге с пиковым Майком Тайсоном, в честь которого, собственно, был назван. Кто кого?

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Сейчас Цыганскому королю – 33 года, Железному Майку – 55.

Но речь, конечно же, о гипотетической битве Фьюри против молодого Майка.

Несмотря на нереальность такого противостояния, на этот вопрос дал ответ легендарный 89-летний промоутер Боб Арум, который сейчас занимается делами Фьюри.

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"Болельщики любят мифические поединки. Фьюри против пикового Майка Тайсона? Победитель очевиден. Тайсон Фьюри побил бы Майка, потому что он намного крупнее. Ну что бы сделал Майк Тайсон? Подпрыгнул бы и ударил по лицу Фьюри?"

"Нынешние супертяжи выше и проворнее, чем в былые времена. Более мелкий Майк Тайсон не смог бы составить конкуренцию Фьюри", – сказал Боб Арум в комментарии talkSPORT.

Майк Тайсон / Фото: Reuters

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

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Ранее о возможном поединке с Майком Тайсоном высказался Александр Усик.

"Надо признать, что выглядит Майк фантастически, сбросил вес, счастлив. Но я не думаю, что подрался бы с ним. Я бы лучше по-дружески его обнял", – сказал Усик.

Александр Усик и Майк Тайсон / Фото: Reuters

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