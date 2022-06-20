Мало його бив Кличко! Поляк назвав війну в Україні громадянською

Відомий польський боксер Томаш Адамек заявив, що Європі не варто втручатися у війну, адже вона йде на теренах колишнього СРСР

Томаш Адамек колись програв Кличка, а тепер розмірковує про війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Польща першою кинулася на допомогу Україні після російського вторгнення. Країна приймає українських біженців, допомагає нам зброєю та "гуманітаркою". На жаль, не для всіх поляків очевидним є той факт, що Росія розв'язала окупаційну війну. Наприклад, боксер Томаш Адамек думає інакше.

"Я вважаю, що це внутрішні справи. Не думаю, що хтось повинен туди втручатися. Це війна, громадянська війна. Колись це все було СРСР... Якщо втручатимемося, то миру не буде, і вони знищать всю Україну", – цитує боксера Interia Sport.

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Томаш Адамек – чемпіон світу у напівважкій (версія WBC, 2005-2007) та у першій важкій (версія IBF, 2008-2009) вагових категоріях. На професійному рингу провів 59 боїв – 53 перемоги та 6 поразок.

Восени 2011 року у Вроцлаві Томаш Адамек вийшов на бій з Віталієм Кличком. Українець захищав звання чемпіона світу за версією WBC.

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Кличко повністю домінував у рингу та завершив поєдинок технічним нокаутом у десятому раунді.

Раніше скандальний український боксер Іван Редкач заявив, що потрібно розділяти спорт та політику . І похвалився фото із російським чемпіоном.