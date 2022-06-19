Легенда боксу Майк Тайсон підтримав народ України (відео)

Ікона світового боксу Залізний Майк записав відеозвернення до українського народу

Майк Тайсон

Весь спортивний світ згуртувався навколо України, яка чотири місяці бореться за свою незалежність із російськими агресорами. Нещодавно найстаріший промоутер Дон Кінг організував вечір боксу на честь України.

А легендарний чемпіон суперважкого дивізіону американець Майк Тайсон записав відео на підтримку України. Відеозвернення було опубліковано на сторінці Федерації боксу України у Instagram.

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"Це Майк Тайсон. Український народ, я з тобою", – лаконічно сказав Залізний Майк.

Раніше знаменитий боксер висловився з приводу війни в Україні. На думку Тайсона, Росія програє війну проти України, адже до неї вже залучено багато людей та країн.

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