Ломаченко у спідниці знищує суперниць. Юна українка присвятила перемогу ЗСУ

Кіра Макогоненко здобула золото на Кубку Балтійського моря, який проходив у Німеччині

Кіра Макогоненко перемогла на Кубку Балтійського моря / Фото: Колаж: Сьогодні

Юна українка, яку давно називають "Ломаненко у спідниці" здобула чергову свою перемогу.

Харків'янка Кіра Макогоненка стала переможницею турніру "Кубок Балтійського моря". Чинна чемпіонка Європи серед юніорів перемогла у фінальному поєдинку представницю Саудівської Аравії Жолле Хейєр. Завдяки цьому успіху Макогоненко здобула золото турніру у ваговій категорії до 48 кг.

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Свою перемогу Кіра Макогоненко присвятила українським захисникам. Звернення до солдатів ЗСУ юна чемпіонка опублікувала на своїй сторінці Instagram :

"Хочу подякувати Господу за цю перемогу. Цю перемогу я присвячую ВСУ, Головному управлінню розвідки, усім патріотам нашої країни, та особисто Сергію Величку та всім харківським патріотам , які захищають суверенітет України. Слава Україні."

Головна мрія Кіри Макогоненки виграти Олімпійські ігри. А поки що вона може сміливо брати приклад з абсолютної чемпіонки світу Кеті Тейлор, яка захистила всі свої пояси у супер-поєдинку проти Аманди Серрано.