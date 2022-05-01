Кривава краса. Кеті Тейлор захистила свої титули з розбитим обличчям

Абсолютна чемпіонка світу у легкій вазі роздільним рішенням суддів перемогла Аманду Серрано

Кеті Тейлор захистила звання абсолютної чемпіонки світу / Фото: DAZN, Колаж: Сьогодні

У ніч на 1 травня поцыновувачи боксу розділилися на два табори. Одні зосередилися на беззастережній перемозі Стівенсона над Вальдесом у Лас-Вегасі, інші шукали естетичну насолоду на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку, де титул абсолютної чемпіонки світу у легкій вазі серед жінок захищала Кеті Тейлор.

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Ірландська боксерка у статусі чемпіонки світу за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring вийшла в ринг проти пуерториканки Аманди Серрано.

Бій між суперницями вийшов на славу. Аманді Серрано вдалося на початку бою захопити ініціативу. Постійні атаки та потужні удари претендентки викликали кровотечу з носа у Кеті Тейлор, але вона вистояла під натиском пуерториканки.

А от чемпіонські раунди залишилися за Кеті Тейлор. Чемпіонка перехопила ініціативу в рингу і три останні раунди всі судді віддали ірландці, хоча підсумковий результат записок був не одноголосним: 96-93, 97-93 на користь Тейлор та 94-96 на користь Серрано.

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35-річна Кеті Тейлор захистила чемпіонські пояси за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring і залишається абсолютною чемпіонкою світу у легкій вазі.