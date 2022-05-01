Кровавая красота. Кети Тейлор защитила свои титулы с разбитым лицом

Абсолютная чемпионка мира в легком весе раздельным решением судей победила Аманду Серрано

Кети Тейлор защитила звание абсолютной чемпионки мира / Фото: DAZN, Коллаж: Сегодня

В ночь на 1 мая любители бокса разделились на два лагеря. Одни сосредоточились на безоговорочной победе Стивенсона над Вальдесом в Лас-Вегасе, другие искали эстетическое наслаждение на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, где титул абсолютной чемпионки мира в легком весе среди женщин защищала Кети Тейлор.

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Ирландская боксерка в статусе чемпионки мира по версиям WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring вышла в ринг против пуэрториканки Аманды Серрано.

Бой между соперницами вышел на славу. Аманде Серрано удалось в начале боя захватить инициативу. Постоянные атаки и мощные удары претендентки вызвали кровотечение с носа у Кети Тейлор, но она выстояла под натиском пуэрториканки.

А вот чемпионские раунды остались за Кети Тейлор. Чемпионка перехватила инициативу в ринге и три последние раунда все судьи отдали ирландке, хотя итоговый результат записок был не единогласным: 96-93, 97-93 в пользу Тейлор и 94-96 в пользу Серрано.

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35-летняя Кети Тейлор защитила чемпионские пояса по версиям WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring и остается абсолютной чемпионкой мира в легком весе.