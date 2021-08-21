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13-річна "Ломаченко в спідниці" повторила гопак Усика, розгромивши росіянку (відео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
21 серпня, 15:25
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Українська боксерка-вундеркінд Кіра Макогоненко стала зіркою юнацького чемпіонату Європи в Сараєво, здолавши у фіналі Анастасію Панечкіну з РФ і оригінально відзначивши свою перемогу
Кіра Макогоненко - героїня боксерського Євро
Кіра Макогоненко - героїня боксерського Євро / Фото: Instagram

Українська спортсменка Кіра Макогоненко, яку називають "Ломаченко в спідниці", не тільки стала переможницею юнацького чемпіонату Європи в Боснії і Герцеговині.

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За всіма статтями перебоксувавши в фіналі категорії до 42 кг росіянку Анастасію Панечкіну, Макогоненко безпосередньо в рингу виконала оригінальний український гопак з повітряним шпагатом, а потім влаштувала пробіжку по рингу з синьо-жовтим прапором.

ДИВІТЬСЯ ГОПАК ВІД МАКОГОНЕНКО

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"Дякую Всевишньому за все! – написала у себе в Instagram Кіра Макогоненко. – Перемогу в цьому чемпіонаті Європи я присвячую, насамперед, своїм батькам. Найкращому татові і тренеру, який вірив у мене і підтримував. Своїй мамі, у якої був день народження 12-го числа – дарую цю перемогу тобі, рідна"

"Ще хочу подарувати цю перемогу своєму українському народу та своєму рідному місту, Харкову. Тому що я представляю кожного з вас на світовій арені", – додала 13-річна боксерка

Читайте також: Перемогли п'ять збірних Росії! Українці виграли чемпіонат світу з шашок

Дивіться, як після перемоги на Олімпіаді-2012 в Лондоні танцював гопак Олександр Усик

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