Ломаченко проти Танка. Експерт назвав найбажаніший бій

У легкому дивізіоні не забувають про українця Василя Ломаченка, будуючи плани на майбутній поєдинок видатного боксера

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

Війна Росії проти України завадила продовженню кар'єри Василя Ломаченка. Боксер вступив у тероборону рідного Білгород-Дністровського і заявив, що повернеться до рингу після перемоги України.

Втім, закордонні експерти все ж таки сподіватимуться організувати поєдинок українця з одним із топ-боксерів. Чемпіон світу за версією WBA Джервонта Девіс – один із найбажаніших суперників Ломи.

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Відомий тренер Андре Розьє вважає, що саме проти Ломаченка має битися непереможений Танк.

"Якщо Девісу потрібний найсильніший бій у легкій вазі – він має вийти в ринг із Ломаченком. Бій Ломаченко – Джервонта буде дуже, наголошую – дуже й дуже великим протистоянням стратегій. Їм постійно доведеться стежити за кутами, швидкістю та іншим, що стосується таких типів боїв. Це дуже цікавий двобій, хочу його побачити. Але якщо у нас є два сильні боксери, а мені доведеться вибрати когось одного, то нехай це буде Джервонта – він молодший. Але я можу помилятися", – сказав Розьє Boxingnews24.

Ломаченко програє Девісу

Нагадаємо, Джервонта Девіс наприкінці травня захистив титул чемпіона світу WBA у легкій вазі. Американець відправив у ефектний нокаут Роландо Ромеро у шостому раунді поєдинку.

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Девіс виграв усі 27 боїв на профі-рингу, 25 з яких достроково.

Джервонта Девіс vs Роландо Ромеро / Фото: Колаж: Сьогодні

Василь Ломаченко свій останній поєдинок провів у грудні минулого року. Тоді українець у яскравому бою переміг ганця Річарда Коммі, якого тренував Андре Розьє.

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