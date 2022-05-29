Танк переїхав Убивцю гномів. Джервонта Девіс ефектно нокаутував претендента

У ніч на 29 травня у Брукліні (Нью-Йорк, США) на відомій арені Barclays Center відбувся вечір боксу. В головній події шоу відбувся поєдинок між чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBA Джервонтою Девісом і Роландо Ромеро.
У першому раунді поєдинку суперники придивлялися один до одного, намагаючись знайти слабкі сторони. Девіс кілька разів пробив по корпусу претендента.
An ELECTRIC end to round one #DavisRomero pic.twitter.com/smQcDjlKfL- CBS Sports (@CBSSports) May 29, 2022
У другому раунді Ромеро активізувався і в одному з епізодів боксерським прийомом поклав чемпіона на канвас. Але рефері справедливо не зафіксував нокдаун.
Rolly Romero has come out SWINGIN' tonight @ShowtimeBoxing #DavisRomero pic.twitter.com/mbX2sop3nM- CBS Sports (@CBSSports) May 29, 2022
У наступній трихвилинці Вбивця гномів двічі смачно влучив лівим хуком в чемпіона, але у відповідь отримав набагато більше.
Romero's not messing around @ShowtimeBoxing #DavisRomero pic.twitter.com/axWa9bi0Er- CBS Sports (@CBSSports) May 29, 2022
У п'ятому раунді Девіс пропустив неприємний удар в обличчя, від якого його перекосило.
Розв'язка настала у шостому раунді. Під час однієї з атак Роландо, Девіс упіймав претендента лівим хуком, який припав точно в щелепу. Від удару Ромеро завалився обличчям на канати і не без проблем піднявся на ноги.
DOWN GOES ROMERO #DavisRomero pic.twitter.com/nKDMPhD89h- CBS Sports (@CBSSports) May 29, 2022
Удар був такої сили, що претендента вивели із зали під руки.
Рефері, оцінивши ситуацію, зупинив бій. Технічним нокаутом перемогу у 6-му раунді здобув Девіс.
Американець утретє зумів захистити чемпіонський пояс. Ромеро зазнав першої поразки в кар'єрі.