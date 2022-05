Танк переїхав Убивцю гномів. Джервонта Девіс ефектно нокаутував претендента

Джервонта Девіс vs Роландо Ромеро / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч на 29 травня у Брукліні (Нью-Йорк, США) на відомій арені Barclays Center відбувся вечір боксу. В головній події шоу відбувся поєдинок між чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBA Джервонтою Девісом і Роландо Ромеро.

У першому раунді поєдинку суперники придивлялися один до одного, намагаючись знайти слабкі сторони. Девіс кілька разів пробив по корпусу претендента.

An ELECTRIC end to round one #DavisRomero pic.twitter.com/smQcDjlKfL