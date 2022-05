Розім'ялися на публіку. "Танк" скинув з помосту "Вбивцю гномів" (відео)

У Брукліні (США) відбулася офіційна процедура зважування учасників вечора боксу від промоутерської компанії Premier Boxing Champions, яка відбудеться 28 травня на арені Barclays Center.

У головному поєдинку заходу зустрінуться чинний регулярний чемпіон світу за версією WBA Джервонта "Танк" Девіс та Роландо Ромеро, на прізвисько "Вбивця гномів".

Після церемонії зважування та битви поглядів не обійшлося без невеликої сутички. Обидва боксери вийшли на сцену попозувати перед камерами своїми м'язами. Вибравши вдалий момент чемпіон WBA зіштовхнув Ромеро з помосту. Девісу явно не сподобалося, як Роландо намагався затьмарити його, рухаючись перед ним і граючи м'язами.

Think these two are ready? @Gervontaa @SignUp4KOs #DavisRomero TOMORROW 9PM ET/6PM PT на SHO PPV.



Order NOW https://t.co/hm8UTDacri pic.twitter.com/wZlU0lrWYQ