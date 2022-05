Размялись на публику. "Танк" скинул с помоста "Убийцу гномов" (видео)

В Бруклине (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions, который состоится 28 мая на арене Barclays Center.

В главном поединке мероприятия встретятся действующий регулярный чемпион мира по версии WBA Джервонта "Танк" Дэвис и Роландо Ромеро, по прозвищу "Убийца гномов".

После церемонии взвешивания и битвы взглядов не обошлось без небольшой потасовки. Оба боксера вышли на сцену попозировать перед камерами своими мускулами. Выбрав удачный момент чемпион WBA столкнул Ромеро с помоста. Дэвису явно не понравилось, как Роландо пытался затмить его, двигаясь перед ним и играя мускулами.

