28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
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Наследник Ломаченко пробился в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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27 мая, 23:26
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Украинские боксеры продолжают борьбу за медали чемпионата Европы-2022 по боксу среди мужчин
Юрий Захареев борется за золото ЧЕ-2022
Юрий Захареев борется за золото ЧЕ-2022 / Фото: Федерация бокса Украины

В столице Армении Ереване проходит чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Сегодня состоялись четвертьфинальные поединки континентального первенства. Сразу 9 боксеров соревновались за право представлять Украину в полуфинале чемпионата Европы.

Чемпион мира-2021 Юрий Захареев уверенно выиграл поединок у испанца Ндие Юбы Сисоко и вышел в полуфинал турнира. Уроженец Белгород-Днестровского и земляк Василия Ломаченко выступает в весовой категории 67-71 кг.

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Кроме Юрия Захареева путевки в полуфинал завоевали еще три украинских боксера.

Украинец Юрий Шестак (вес до 60 кг) победил словака Вилиама Танко и вышел в полуфинал турнира.

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Еще один представитель сборной Украины Дмитрий Замотаев (вес до 51 кг) победил Давида Алавердяна из Израиля и также выйдет в ринг в полуфинале чемпионата Европы.

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Также выиграл свой бой Иван Сапун (вес до 80 кг). Украинец перебоксировал голландца Крауса Градуса.

Отметим, что полуфиналисты соревнований уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали. Полуфинальные поединки ЧЕ-2022 состоятся 29 мая.

Ранее мы рассказывали, как украинец жестоко избил россиянина на ЧЕ-2022, который спрятался под сербским флагом.

Харцыз продолжает борьбу за медали на чемпионате Европы
Харцыз продолжает борьбу за медали на чемпионате Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

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1
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Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
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Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
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38 - 0 - 0
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Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
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Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Опрос
Чемпионат мира
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
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Андрей Лунин Андрей Лунин
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Дарья Белодед Дарья Белодед
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Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
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420К
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Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
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Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
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Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
93
2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

У4.5.0.

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