Танк переехал Убийцу гномов. Джервонта Дэвис эффектно нокаутировал претендента

Джервонта Дэвис vs Роландо Ромеро / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 29 мая в Бруклине (Нью-Йорк, США) на известной арене Barclays Center состоялся вечер бокса. В главном событии шоу состоялся поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Роландо Ромеро.

В первом раунде поединка соперники присматривались друг к другу, пытаясь найти слабые стороны. Дэвис несколько раз пробил по корпусу претендента.

An ELECTRIC end to round one #DavisRomeropic.twitter.com/smQcDjlKfL