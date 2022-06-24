Ломаченко против Танка. Эксперт назвал самый желанный бой

В легком дивизионе не забывают об украинце Василии Ломаченко, строя планы на будущий поединок выдающегося боксера

Потенциальный бой: Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

Война России против Украины помешала продолжению карьеры Василия Ломаченко. Боксер вступил в тероборону родного Белгород-Днестровского и заявил, что вернется в ринг после победы Украины.

Впрочем, зарубежные эксперты все же надеяться организовать поединок украинца с одним из топ-боксеров. Чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис – один из самых желанных соперников Ломы.

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Известный тренер Андре Розье считает, что именно против Ломаченко должен драться непобежденный Танк.

"Если Дэвису нужно сильнейший бой в легком весе – он должен выйти в ринг с Ломаченко. Бой Ломаченко – Джервонта будет очень, подчеркиваю – очень и очень большим противостоянием стратегий. Им постоянно придется следить за углами, скоростью и всем прочим, что касается таких типов боев. Это очень интересный поединок, хочу его увидеть. Но если у нас есть два сильных боксера, а мне придется выбрать кого-то одного, то пусть это будет Джервонта – он помоложе. Но я могу ошибаться", – сказал Розье Boxingnews24.

Ломаченко проиграет Дэвису / Фото: REUTERS

Напомним, Джервонта Дэвис в конце мая защитил титул чемпиона мира WBA в легком весе. Американец отправил в эффектный нокаут Роландо Ромеро в шестом раунде поединка.

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Дэвис выиграл все 27 боев на профи-ринге, 25 из которых досрочно.

Джервонта Дэвис vs Роландо Ромеро / Фото: Коллаж: Сегодня

Василий Ломаченко свой последний поединок провел в декабре прошлого года. Тогда украинец в ярком бою победил ганца Ричарда Комми, которого тренировал Андре Розье.

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