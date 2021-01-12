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"Кубинський спалах" готовий знищити Усика

12 січня, 09:07

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Френк Санчес Форе кинув виклик кримчанину

Команда Олександра Усика наполягає на чемпіонському бою проти Ентоні Джошуа. Але, схоже, в цей поєдинок ніхто не вірить. Британець швидше відмовиться від пояса WBO, ніж від бою проти Тайсона Ф'юрі.

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Коли це станеться, то Усику потрібно буде підшукувати суперника. Ми вже розповідали про потенційних супротивників Усика. Тепер кримчанину кинув виклик Френк Санчес Форе, на прізвисько "Кубинський спалах", повідомляє isport.

"Френк зробив три захисти поясу NABO, в той час як топ-бійці не билися понад рік, а той, що йде четвертим в рейтингу WBO Кубрат Пулєв програв свій останній бій.

Якщо пояс WBO на початку 2021 року стане вакантним після підписання контракту на бій між Ф'юрі і Джошуа, Френк буде у відмінній позиції, щоб стати претендентом на титул", – вважає менеджер кубинця Майк Борао.

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На професійному рингу Форе провів 17 боїв і всі виграв, 13 перемог нокаутом. У минулому році переміг Джоуї Давейко, Брайана Ховарда і Джуліана Фернандеса.

У кубинця за плечима значна і любительська кар'єра – 220 боїв, 214 перемог.

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