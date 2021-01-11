"Усик не продається": український боксер не віддасть титул Тайсону і Джошуа

Британські суперважкоатлети Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа продовжують переговори про два бої в 2021 році. Однією з "перешкод" для чемпіонів за різними версіями є українець Олександр Усик – обов'язковий претендент на титульний бій по лінії WBO. Промоутер нашого непереможного в профі боксера Олександр Красюк заявив, що його підопічний не збирається віддавати своє право битися за пояс. Стало відомо, що Усик піде від Гірна, якщо його "кинуть" з титульним боєм.

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Слова Красюка призводить сьогодні ввечері Sky Sports:

"По бою Джошуа і Ф'юрі велися розмови, що вони будуть битися за тимчасовий титул, або ж про те, що переможець "файту" відмовиться від титулу WBO на наступний же день після об'єднання титулів. Однак Усик ніколи не давав згоди на проведення поєдинку Джошуа проти Ф'юрі за пояс без його участі. Олександр не збирається витрачати час на додатковий бій. Він успішно відновився після зустрічі з Чісорою і зараз перебуває в гарних кондиціях. Тому з нетерпінням чекає можливості битися за титул вже навесні. Його вихід в ринг без битви за титул не обговорювався, і, я дуже сподіваюся, ніколи не буде".

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Тим часом, команди Джошуа і Ф'юрі прораховують варіанти, як отримати більший прибуток від поєдинків двох британців. Поки що організувати зустріч раніше червня у них не виходить. І не факт, що вона пройде в Британії, адже глядачів на трибуни там не пускають.

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