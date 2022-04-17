Кров дітей на руках країни-ізгоя! Дружина Усика зробила свій вирок Росії

Новий обстріл центральної частини Харкова викликав гнів Катерини Усик на адресу рашистських окупантів

Гнів дружини Усика через обстріл Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують знищувати мирні міста України. Знову центром агресії став Харків, ракетний удар було нанесено по одному з парків міста, де перебували цивільні особи.

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Чергова трагедія мирного населення просто жахнула дружину українського чемпіона з боксу Олександра Усика. Катерина активно веде інформаційну боротьбу проти окупантів на просторах соціальних мереж, через що її основний аккаунт в Instagram був заблокований.

Новий обстріл Харкова змусив Катерину Усик висловити все, що вона думає про країну-агресорку:

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"З кожним днем зростає моя ненависть і неприйняття країни-вигнанки!! Вам не жити! Ви відповісте за кожного вбитого та пораненого! Усі хто мовчить, ви причетні до всіх злочинів! На Вас кров дітей України!!! Запам'ятайте! У Вас у всіх є діти!" – написала Катерина Усик.

Крім цього, Катерина Усик впевнена, що їхній будинок у Ворзелі спеціально відвідали і розбомбили, бо дізналися, що дім належить їхній родині.